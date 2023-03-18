«تربية طنطا» تحصل على اعتماد الأيزو في الإدارة وجودة التعليم

حصلت كلية التربية بجامعة طنطا على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتكون الكلية الـ12 بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

الارتقاء بمنظومة العمل الإداري

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأن حصول كلية التربية على شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراتها للكلية يعد إنجازًا جديدا يضاف إلى انجازات الكلية، بعد تأهيل كافة إداراتها للحصول عليها بالجودة المطلوبة، والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري للكلية، وتحسين الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وفد الأيزو يتفقد الكلية

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد من الشركة المانحة QME الدكتورة منال درويش والدكتورة منى الزناتى والدكتور سمر عمر، ومن الشركة المؤهلة AEC، الدكتور عبده سعد الدين والدكتور محمد أمين محمد، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد الكلية والدكتور ايمان صحصاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الأتربي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي بالجامعة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عبد الرحمن أمين أستاذ المناهج وطرق التدريس والدكتورة راندا الديب والدكتور محمد طه، وزارت اللجنة فسم التربية المقارنة والمناهج وطرق التدريس، وإدارة شؤون التعليم والطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية، والشؤون المالية، والشؤون الهندسية.

وأوصت اللجنة بمنح كلية التربية جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور أحمد هلال عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية في استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.