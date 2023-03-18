«قصور الثقافة» تصدر «التصوير الجداري تاريخ وتقنية» لمحمد سالم

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب «التصوير الجداري.. تاريخ وتقنية» للدكتور محمد سالم، ضمن إصدارات سلسلة آفاق الفن التشكيلي.

6 فصول في كتاب «التصوير الجداري»

يضم الكتاب ستة فصول تتناول: مقدمة في التصوير الجداري، التصوير الجداري فيما قبل التاريخ وفنون الحضارات القديمة، الفرسك: تاريخ وتقنية، الفسيفساء: تاريخ وتقنية، الزجاج: تاريخ وتقنية، وحركة الجداريات المكسيكية.

عن الكتاب تقول الدكتور أمل نصر رئيس تحرير السلسلة: هذا الكتاب هو آخر ما كتبه الفنان المصري الكبير الراحل محمد سالم «1940 - 2022» ليكون تتمة لجهوده الكبيرة في مجال التصوير الجداري.

وحسب بيان قصور الثقافة: يطوف بنا الكتاب في رحلة تاريخ التصوير الجداري منذ عصور ما قبل التاريخ مرورا بفنون الحضارات القديمة الحضارة المصرية القديمة وحضارة ما بين النهرين، وينتقل للحقب الرومانية والهيلنستية والمسيحية المبكرة والبيزنطية والقوطية، ثم يتعرض للفنون الجدارية في الحضارة الإسلامية ويتوقف باستفاضة عند عصر النهضة وما ضمه من تحولات في مفهوم التصوير الجداري وعلاقته بالتصوير الزيتي ويتوقف عند بعض الإشكاليات المهمة في الفنون الجدارية.