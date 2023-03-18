مترجم لغة إشارة لـ إيمان الحصري: كنت جسر تواصل بين أسرتي والمجتمع

قال بيشوي عماد، مترجم للغة الإشارة، إنه ولد في أسرة، والدته ووالده فيها كانوا صم، حيث إن والده كان يتحدث حتى عمر العامين ولكنه أصيب بحمى شوكية أثرت عليه في السمع والكلام، «الحياة بالنسبة له كانت عبارة عن الحديث بالإشارة».

عماد: والدي ووالدتي فرحا بظهوري في احتفالية كتف في كتف

وأضاف «عماد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان سعيدا جدًا بالظهور أمام المشاركين في احتفالية «كتف في كتف»، أمس، مؤكدًا أن والديه فرحا كذلك بنجاحه كما تلقى مكالمة تهنئة وإشادة من جدته رغم أنها لا تتابع السوشيال ميديا.

واستطرد: «كنت أول ولد لأسرتي، وكنت جسر التواصل بين والدي ووالدتي والمجتمع، وهما عانوا كتير جدا في المجتمع أن الناس تفهمهم وتتكلم معاهم بلغة الإشارة، وكان بالنسبة ليهم وجود بيشوى هو الطريقة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، ولقيت نفسي مسؤول من وأنا طفل عندي 13 سنة أني أكون مع والدي وأني صوته وأساعده في كل مكان».