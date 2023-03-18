عرض «سيب نفسك» على مسرح السلام قريبا

قال الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، إنه تقرر حاليا عرض مسرحية سيب نفسك، وذلك في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

وأوضح منصور في بيان، أن المسرحية يجري حاليا إجراء بروفات لها، على أن يتم الإعداد لأبطالها للعرض خلال الأيام المقبلة.

ويأتي عرض المسرحية بعد نجاح خطة كيوبيد، التي كانت تعرض بنفس القاعة وجرى نقلها لقاعة المسرح الكبير نظرا للإقبال الجماهيري الكبير عليها.

«سيب نفسك» مونودراما استعراضية غنائية بطولة النجمة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: مناضل عنتر، عرائس وماسكات: نبيل الفليكاوي، أشعار محمد مخيمر، تأليف مارك إيجيا، ترجمة وإخراج جمال ياقوت.

تفاصيل العرض المسرحي «خطة كيوبيد»

كانت مسرحية خطة كيوبيد تناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، العرض بطولة كريم الحسيني، وعبدالمنعم رياض، ونوال سمير، وأمنية حسن، وديكور أحمد أمين، ومخرج منفذ نور محيي فهمي، وتأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.