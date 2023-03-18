قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «أرض اللواء من المعتمدية حتى ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت»، وذلك من العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل وحتى الثامنة صباح الثلاثاء.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي؛ الأمر الذي يتطلب قطع المياه لربط خط المياه قطر 800 مليمتر الجديد على الخط قطر 800 مليمتر القائم، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.