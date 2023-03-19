إقبال أهالي السويس على منافذ «أهلا رمضان».. تخفيضات تصل لـ30%

تشهد محافظة السويس إقامة عشرات الشوادر لبيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة بميدان الأربعين بمحافظة السويس، والتي تعد امتدادا لسلسة معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد، وهو ما يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في ظل وجود تخفيضات تصل لـ30%.

معرض أهلا رمضان في السويس

وافتتح رئيس الغرفة التجارية المحاسب محمد الملاح، معرض السلع الغذائية «أهلا رمضان» بشارع الجيش أمام مسجد الأربعين، لبيع مستلزمات رمضان من زيوت وياميش وبلح وعطارة، بأسعار في متناول المواطنين.

التوسع في إقامة المنافذ

وقال «الملاح» في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يؤكد دائما على التوسع في إقامة الشوادر والمعارض التي توفر للمواطن السويسي السلع بأسعار مناسبة، موضحا أن المجال مفتوحا لجميع المحلات والتجار للمشاركة في المبادرة، مؤكدا وجود إقبال كبير من المواطنين على المنافذ.

وقال عبيد الأبنودي، المشرف على المعارض بالغرفة التجارية، إن المعرض يعد من أكبر المعارض التي تم إقامتها في الحي، ويعد امتدادا لمعرض أهلا رمضان المشارك فيه أيضا.

تخفيضات على ياميش رمضان

وأوضح أن التخفيضات على ياميش رمضان والعطارة والزيوت تصل إلى 30%، بجانب توفير المعرض لمختلف أنواع المكرونة والأرز والدقيق وجميع مستلزمات الأسرة في شهر رمضان، مشيراً إلى أن المعرض دائم وليس مقتصرا على شهر رمضان فقط للمساهة في المبادرات المختلفة.