الغرفة التجارية: نتوقع انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق قريبا

تشهد الخضراوات استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع انخفاضها مع اقتراب موسم العروة الصيفية، بحسب تصريحات نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب.

استقرار أسعار الخضراوات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الأسواق غنية بكل أنواع الخضراوات في ظل وجود حالة من الاستقرار فيما يخص باسعار الخضروات وانخفاض أسعار أنواعا معينة مثل البصل.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من جانب المواطنين على شراء الخضراوات خاصة شراء الأنواع القابلة للتخزين، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتتمتع الأسواق بوفره في البطاطس والطماطم والباذنجان والثوم والبصل متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مع بدء موسم العروة الصيفية.

أسعار الخضراوات اليوم

واستعرض نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أسعار الخضروات اليوم؛ إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 5.4 إلى 6.75 جنيه، والبطاطس ما بين 5.5 إلى 6 جنيه، والكوسة بين 5 إلى 7 جنيهات، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 19 و25 جنيها.

وتابع أن سعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البسلة ما بين 13 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 10 إلى 12 جنيها، بعدما وصل إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 الي 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات.