مقتل 18 شخصا جراء تساقط أمطار غزيرة في تركيا

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم، مقتل 18 شخصا وفقدان 3 آخرين في السيول التي ضربت البلاد وكان هناك مواطنين مفقودين في الفيضانات وتستمر عمليات البحث.

وشهدت المناطق المتضررة من زلزال تركيا المدمر، فيضانات بدأت من مساء الثلاثاء الماضي في ولايتي «شانلي أورفة وقهرمان مرعش».

اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تضرر المواطنين

وقامت السطات في الولايتين باتخاذ تدابير مكثفة لمنع تضرر المواطنين حال حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت قبل 3 أيام ماضية، إذ وواجه السكان صعوبات في الانتقال بين مناطق الولايتين بسبب تراكم المياه علي العديد من الشوارع والأزقة.

إطلاق تحذيرات للمواطنين

وقامت الحكومة بإطلاق تحذيرات للمواطنين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار على الولايتين المتضررتين من زلزال شرق المتوسط الذي ضرب البلاد 6 فبراير الماضي.