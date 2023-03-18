دبلوماسي سابق لقناة الحياة: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تسير في خط عودة العلاقات الكاملة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية التركي لمصر مهمة جدا وتسير في خط عودة العلاقات الكاملة بين البلدين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ مصر كانت من الدول التي قدمت المساعدات لأنقرة وهي مساعدات جادة وتعبر عن جود وكرم الشعب المصري وتعامله بقيم نبيلة في السياسة الدولية.

رفع مستوى العلاقات إلى آفاق سياسية واقتصادية وثقافية

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «أُعلن اليوم عن احتمال تبادل السفراء في القريب ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق سياسية واقتصادية وثقافية، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة لوزير الخارجية إلى تركيا في أعقاب الزلزال الذي عصف بها».

العلاقات المصرية- التركية مهمة واستراتيجية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وما قدمته لـ تركيا وغيرها من دول الجوار تؤكد أن السياسة الخارجية تتمتع بالأصالة والبحث عن المشتركات، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية- التركية مهمة واستراتيجية.