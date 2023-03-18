حبس متهم بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية حيازة 40 كرتونة تحتوي على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة للاتجار بها في منطقة الجمالية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

الاتجار في الألعاب النارية

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بالاتجار غير المشروع في الألعاب النارية، مُتخذًا من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني: السجن المؤبد

ومن جانبه، قال ياسر سيد المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، «بأن يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».