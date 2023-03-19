أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي والمركزي اليوم الأحد

مع بداية التداولات الصباحية في القطاع المصرفي المصري، كشفت المواقع الرسمية للبنوك، عن استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية خلال عمليات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، خاصة مع بداية المعاملات في البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 19 مارس 2023، وسط حالة إقبال من جانب المتابعين لأسعار العملات العربية والأجنبية بشكل يومي.

في السطور التالية تستعرض «الوطن» سعر الدولار، أو الجنيه الاسترليني، أو الريال العماني والسعودي، وصولا إلى الدينار الكويتي، أي آخر ما استقرت عليه أسعار العملات اليوم في كلا من بنكي الأهلي والمركزي، كالتالي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم 19-3-2023

- بلغ الجنيه الاسترلينى اليوم 37.15 جنيه للشراء، و37.30 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة اليورو 32.72 جنيه للشراء، 32.85 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 100.45 جنيه للشراء، و100.84 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، وللبيع 8.24 جنيه.

أسعار العملات في البنك الأهلي

- سجل سعر الريال القطري، في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 7.88 للشراء، بينما سعر البيع نحو 8.47 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني نحو 78.04 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 80.15 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني نحو 79.45 للشراء، بينما سعر البيع نحو 81.81.