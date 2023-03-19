مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023.. والزيادة الجديدة من أبريل

تبدأ وزارة المالية، تفعيل مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين، ليكون هو أول أيام صرف مرتبات مارس، وفق الكتاب الدوري للوزارة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

حرصت وزارة المالية، على وضع جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، المناسبات الدينية والعطلات الرسمية، ما يفسر تبكير عملية الصرف قبل 3 أيام من حلول أول أيام شهر رمضان المعظم.

وذكرت وزارة المالية، في الكتاب الدوري الخاص بـ مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، أنّ عملية الصرف تبدأ الاثنين وتستمر حتى الخميس، لنحو 5.5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة موزعين على 33 وزارة وهيئة ومصلحة.

زيادة مرتبات شهر أبريل 2023

ستكون مرتبات شهر مارس 2023 هي الأخيرة التي تتم وفق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ3000 جنيه، ومن المقرر اعتبارا من الشهر المقبل، زيادة الحد الأدنى للأجور لتصبح الدرجة السادسة 3500 جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر، قبل أيام، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.

وناشدت وزارة المالية، موظفي الجهاز الإداري للدولة، الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عند صرف مرتبات شهر مارس 2023، منعا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد بنوك مصر، نفى أن يكون البنك المركزي المصري، فرض رسوما على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي التي تتبعها البطاقات المصدرة من جانب البنوك.