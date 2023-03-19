«المركزي» يخفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ22.57% في البنوك

خفض البنك المركزي المصري، متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد، لـ22.578% في عطاء الخميس الماضي، من 22.584% في عطاء الأحد.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة لـ22.586%

ورفع «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر ، لـ22.586% في عطاء الخميس من 22.481% في عطاء الأحد.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة لـ25%

بحسب نتائج التعاملات في سوق أدوات الديّن الحكومية، فإن البنوك والشركات تقدمت بطلبات اكتتاب على أذون الـ6 شهور بلغت 97 وطلبت رفع الفائدة عليها لـ25.450%، وتقدمت بـ130 طلبا للاكتتاب على أذون خزانة أجل عام واحد مع رفع الفائدة لـ25.050%، فيما لم يقبل «المركزي» سوى بـ30 طلب للأذون الأولى و77 للثانية.

78.5 مليار جنيه أذون خزانة الثلاثاء

ويعتزم «المركزي» طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل، موزعة على 4 آجال بقيمة: 13.5 مليار جنيه لأذون الـ3 أشهر، 20.5 مليار جنيه لأذون الـ6 أشهر، 21.5 مليار جنيه لأذون الـ9 أشهر، و23 مليار جنيه لأذون أجل عام.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% في اجتماع فبراير الماضي، وهي نفس مستويات أسعار الفائدة في ديسمبر.

عطاءات أسبوعية لطرح أذون الخزانة

ويطرح «المركزي» في عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة المصرية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.