3 مشاهد في حياة مدرس قبل مصرعه وأسرته بحادث.. «عش كأنك ستموت غدا»

توقف تامر سعد الصعيدي، مدرس أزهري ومترجم، عن الكتابة على صفحته على «فيسبوك» لشهور، ثم خرج ليكتب ويبكي الجميع، وكأنه تنبأ بوفاته، ليترك رسالته للجميع أن الوفاة قادمة ومن يعش عليه بالتعليم.

المشهد الأول: عش كأنك تموت غدا

وكتب تامر الصعيدي في تدوينه باللغتين العربية والإنجليزية، «عش كأنك تموت غدا.. وتعلم كأنك ستعيش للأبد»، ولم يأت الغد إلا وهو ميت، وكأنه يعلم أنه يساق لقدره، فقد مات بعد 12 ساعة فقط من هذه التدوينة.

واهتزت قرية الضهرية لوفاة تامر الصعيدي وأسرته في حادث أليم، أثناء عودتهم إلى القرية ومعهم ملابس العيد التي اشتروها من مدينة المنصورة، لتسقط بهم السيارة في ترعة على طريق «المنصورة - دمياط» الغربي أمام قرية بطرة مركز طلخا، وتوفي 5 منهم وأصيب 3 آخرون.

مشاهد الخير في حياة تامر الصعيدي

وظهرت مشاهد الخير التي كان يفعلها تامر الصعيدي مع أبناء قريته، حيث نشر شخص يدعى الدكتور محمد عبد الله محادثة بينهما، يطلب فيها تامر الصعيدي منه قائلا: «لو فيه أي طالب عنده ظروف صعبة وحضرتك عارفه ياريت تكلمني شاكرا لك يا دكتور، لأن ده واجب علينا»، وأكد بعدها «لو فيه أي طالب مسكين حتى لو مش يتيم مش باخد منه شهرية إطلاقا وبعطيه كتب كمان لو عندي كتب دراسية».

وعلق الدكتور محمد عبد الله على رسالته قائلا: «دي أخلاقك اللي تربيت عليها والتي عرفناك عليها طول عمرك الأدب والاحترام والذوق والصفات الطيبة هي صفاتك ثم يقول: أقسم بالله كلام أبكاني، هذه أخلاق الكرم ربنا يبارك فيك ويسعدك ويوسع رزقك».

رسالة تامر الصعيد: لطف الله أكبر

كما بعث تامر الصعيدي برسالة أخرى وكأنه يعزي أهالي قريته في مصابهم الجلل بفقده، وكتب: «إن كبرت همومك لا تبالِ فلطفُ الله في الآفـاق أكبـر».

مصرع 5 من أسرة واحدة في الدقهلية

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن 5 من أسرة واحدة، وهم تامر سعد الصعيدي 41 عاما، مدرس إنجليزي أزهري، وابنتيه جنى 11عاما، وجودي 8 سنوات، وزوجته ولاء محمد ابراهيم الصعيدي 30 عاما وشقيقتها عائشة 12 عاما، مقيمون في قرية الضهرية مركز شربين.

بلاغ بانقلاب سيارة بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورد بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي تنقل عددًا كبيرًا من الأشخاص في الترعة المارة من أمام قرية بطرة على طريق «المنصورة – دمياط» الغربي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتمكنت بمساعدة الأهالي من انتشال 5 جثامين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال بالإضافة إلى وجود 3 مصابين بينهم طفلة، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.