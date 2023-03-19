شقق الإسكان لكل المصريين 4.. اعرف موعد وأماكن وشروط التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح شقق الإسكان لكل المصريين وأماكن وشروط التقديم في 6 محافظات ضمن إعلان «سكن كل المصريين 4»، لتناسب متوسطي وفوق متوسطي الدخل، والذى يتضمن شقق إسكان جاهزة للتسليم الفوري، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 4، وشروط التقديم ومواعيد الحجز وأماكن الشقق.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4

وكشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إمكانية حجز شقق سكن لكل المصريين 4، من خلال تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز، في الفترة التي تبدأ من الأحد 26 مارس وتنتهي الخميس 13 أبريل المقبل، حيث يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا، في الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.

أماكن توزيع شقق سكن لكل المصريين 4

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ أماكن شقق الإسكان ضمن إعلان سكن لكل المصريين 4 تتراوح مساحتها بين 75 و127 مترًا، وتقع في القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

شروط سكن لكل المصريين 4

وتابعت أنّه يمكن للراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 4 من الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري، الاطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ولفتت إلى أنّ التخصيص يكون بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وتكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، شرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بشقة سكنية في الإعلانات السابقة.

شروط حجز وحدات سكنية لإعلان سكن كل المصريين 4

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 بتعديلاتهم.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام شقق الإسكان تكون 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل مع إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة السكنية في حالة عدم استلامها.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز الوحدات السكنية وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

- يحق لصندوق التمويل العقاري استرداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

- حال التعاقد نقدًا لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة أعلاه.