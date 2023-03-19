خبير أثري: 2022 شهد العديد من النجاحات في ملف الاكتشافات الأثرية

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن عام 2022 شهد العديد من النجاحات في ملف الاكتشافات الأثرية، إذ أنه كان كل شهر ونصف يتم الإعلان عن كشف أثري ضخم وهام، لافتًا إلى أن قيام الدولة المصرية بالكشف عن الآثار والترميمات في معظم المتاحف الأثرية إلى جانب إنشاء شبكة المتاحف في شرم الشيخ وطنطا وسوهاج وغيرهم أمر لا يُصدق، ويحتاج إلى مبالغ ومجهودات ضخمة.

مصر اهتمت بقطاع السياحة

وأضاف «شاكر»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر شهدت العديد من الإنجازات في مجال المتاحف والآثار والترميمات خلال آخر 10 سنوات ماضية لا ينكرها إلا الجاحد، مشيرًا إلى أن مصر أعطت اهتمام كبير للغاية لمجال السياحة رغم الأزمات العالمية الاقتصادية وجائحة كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية».

اهتمام مصر بقوتها الناعمة

وأكد الخبير الأثري، أهمية الأحداث الأثرية التي قامت بها مصر في السنوات الماضية مثل نقل الموامياوات وافتتاح طريق الكباش، كون ذلك يشير إلى اهتمام مصر بقوتها الناعمة، إذ أنها تمتلك موروث ثقافي ليس لدى أي دولة أخرى، ذاكرًا أنّ مصر يُدرس باسمها «Egyptology».

وأشار الخبير الأثري، إلى أنّ محطة القطارات بشتيل والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهم تم إنشائهم على التراث المصري القديم، إذ أن المحطة مُقامة على شكل هرمي وبها مسلتين، أما العاصمة الإدارية تضم متحف العواصم، وغيرها.