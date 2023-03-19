إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض تصل إلى 354 ألف جنيه خلال 24 ساعة

تراجعت الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الأمس عن اليوم السابق، حيث لم تحقق سوى 354 ألف جنيه عن السبت 18 فبراير، مقابل 504 آلاف جنيه، عن يوم الجمعة 17 فبراير، عن إجمالي عرض 8 أفلام، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ونجح فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري في تحقيق ما يقرب من ثلث إيرادات الأفلام المصرية اليومية عن يوم السبت، بإيرادت 102 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول، وتلاه في المركز الثاني فيلم «أخي فوق شجرة» بطولة الفنان رامز جلال، بـ80 ألف جنيه.

«ساحر النساء» يتذيل قائمة إيرادات السينما بـ ألفين جنيه

وفي المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي التجميل» بطولة محمد هنيدي، محققا 74 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «شلبي» 42 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع، أما فيلم «المطاريد» حقق 38 ألف جنيه، وحقق فيلم «جروب الماميز» 8 آلاف جنيه، تلاه فيلم «اتنين للإيجار» بـ 6 آلاف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم «ساحر النساء» بألفين جنيه.