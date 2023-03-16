226 ألف إيرادات 7 أفلام بدور العرض في يوم واحد.. «أنا لحبيبي» يتصدر القائمة

جاءت إيرادات الأفلام المعروضة في السينما أمس الأربعاء، بنحو 226 ألف و997 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي، بـ73 ألف و562 جنيها، من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، وذلك حسب بيان شركة التوزيع السينمائي.

فيلم أخي فوق الشجرة

وفي المركز الثاني بالقائمة حقق فيلم أخي فوق الشجرة إيرادات 50 ألف و121 جنيها، بطولة رامز جلال، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، دينا محسن ويزو، نسرين طافش، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وفي المركز الثالث جاءت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بـ45 ألف و451 جنيها، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

فيلم المطاريد

وجاءت إيرادات فيلم المطاريد بـ24 ألف و823 جنيها، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

فيلم شلبي

وجاء فيلم شلبي بإيرادات 23 ألف و777 جنيها، بطولة روبي، كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

فيلم اتنين للإيجار

وفي المركز قبل الأخير حقق فيلم اتنين للإيجار إيرادات 4 آلاف، و978 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.

فيلم جروب الماميز

وفي المركز الأخير بلغت إيرادات فيلم جروب الماميز 4 آلاف و285 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، روبي، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.