طقس السويس اليوم.. رياح وغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة السويس، اليوم الأحد، تقلبات جوية متمثلة في زيادة سرعة الرياح وانخفاض درجةات الحرارة وانتشار الغيوم الكثيفة في سماء المحافظة بشكل متقطع.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد والتطهير المستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحى وبيارات تصريف الأمطار، منذ بداية التقلبات الجوية بالمحافظات، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على عمل جميع محطات الصرف الصحي بالكفاءة التامة، والتأكيد على سلامة المعدات المختلفة في الأحياء بالتعاون مع شركة الصرف اللصحي.

وقد سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات الطقس في محافظة السويس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 43%، وسرعة الرياح 36 كم/ساعة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار بنسبة 40%.

طقس السويس اليوم

وكشفت توقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم الأحد، أنه غائم جزئياً مع نشاط للرياح وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على فترات متقطعة، مع توافر الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بنسبة حدوث 40%، على أن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.