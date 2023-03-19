السيطرة على حريق في مكتب لتأجير السيارات بطنطا دون خسائر بشرية

نشب حريق هائل داخل مكتب لبيع وتأجير السيارات بشارع البحر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأتت النيران على جميع محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مكتب خاص لبيع وتأجير السيارات، وتصاعد كثيف للدخان، وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البحر بمدينة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها الي الشقق السكنية، والمحال التجارية المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتقدر الخسائر المادية بنحو 300 ألف جنيه.

ندب الأدلة الجنائية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على جميع محتويات مكتب خاص لبيع السيارات، وتم ندب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.