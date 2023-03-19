«بابا ياسين» شخصية فنية أثرت في وجدان أطفال الخليج.. من التدريس إلى التليفزيون

أكد الفنان البحريني محمد ياسين، أنه بدأ مشواره من الصفر، حيث كان يمثل على خشبة المسرح منذ أن كان تلميذا في الصف الثاني الابتدائي، وبعدها اتجه إلى مسارح عديدة، إلى أن انتقل إلى التليفزيون، وتخصص في برامج الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 1972م، بدأ أول برنامج له باسم نادي الأطفال في تليفزيون أبو ظبي، وقدم هذا البرنامج بصورة الأب الكبير صاحب اللحية الجميلة، واللباس الوطني الإماراتي.

وتابع: «كنت أشاهد بابا حطّاب في المملكة العربية السعودية، كما سمع عن بابا شارو وعمو ماجد وماما نجوى، كما زار تلفزيون مصر عندما كانت ماما نجوى تقدم برنامج الأطفال، واستفاد كثيرا منها»، مشيرًا إلى أنه استلهم فكرة «الدبدوب» من برنامج ماما نجوى.

وشدد على أن برامج الأطفال رائعة وجميلة جدا، لكنها في حاجة إلى قلب واسع وصدر رحب، وإلمام بالطفل من جميع النواحي: «حب الطفل يحبك، وتوصيل المعلومة للأطفال يحتاج إلى دراية، كنت ممثلا ومدرسا في الوقت ذاته، وبالتالي فإن لديّ الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة للطلاب وبالتالي تقديم برامج الأطفال».