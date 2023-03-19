أستاذ الاقتصاد يوضح الفرق بين الشركات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال

قال الدكتور محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن المقصود بالشركات الناشئة، هو تجهيز رأس المال للمشروع كالسوبر ماركت على سبيل المثال ثم تزويد الشركة بالبضائع ثم النظر إلى العمل، وانتظار الأرباح، كما يمكن عمل داتا لحجم المستهلكين بموقع الشركة لاستهدافهم.

الفرق بين ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة

وأضاف «كيلاني»، في حوار على فضائية «dmc»، أن تجهيز داتا لاستخدامها في استهداف العملاء هو ما يطلق عليه بالاقتصاد «ريادة الأعمال»، إذ أن ريادة الأعمال قد لا تستهدف الحصول على الربح في بداية المشروع ولا التركيز على عنصر العمل بالبداية، وإنما تركز على تخليق لعنصر العمل والابتكار، وتجهيز المجتمع للفكرة الجديدة وغير النمطية التي سيتم العمل عليها.

أوجه الاختلاف

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، أن ريادة الأعمال تتم بالمجالات المختلفة ويختلف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عنصر العمل ورأس المال ثم البضاعة، أما مشروعات ريادة الأعمال تعتمد بشكل رئيسي على الابتكار، والعمل على الفكرة بشكل جديد، واستهداف المستهلكين وتغذية المجتمع بالفكرة الجديدة لحين اقتناع المجتمع بها، ليتم البدء بتنفيذ الفكرة.