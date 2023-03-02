استشاري تسويق: ريادة الأعمال فكرة جميلة تواجه صعوبة في الاستمرارية

تحدث الدكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال والتسويق، عن الأدوات والمهارات المطلوبة لتأسيس مشروع ناجح، قائلا: «الحياة تقوم على النظام والتخطيط، ولكي تكون صاحب عمل أو بيزنس يجب أن تفهم جيدا ما أنت مقبل عليه جيدا، لأن ريادة الأعمال فكرة جميلة وبراقة وتجذب الكثير من الناس، لكن بعضهم لا يمكنهم الاستمرار في مشروعاتهم».

أفكار خاطئة

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هناك بعض الأفكار غير السليمة عن ريادة الأعمال، بينها أن أي شخص يمكنه تحقيق نجاح مثل مشروعات الطعام، ولكن في الحقيقة، فإن بعضها يفشل، ومن يدشن المشروع يحتاج إلى أموال كثيرة وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق».

نتائج مهمة

وتابع، أنّ الدراسات تشير إلى أن 80% من المشروعات تختفي بعد 5 سنوات، ولكن 20% تستمر، وفي الـ 5 سنوات التالية، فإن 80% من المشروعات تخرج من السوق، يعني أنه لو لدينا 100 مشروع، فإنه خلال 10 سنوات سيستمر منها 4 مشروعات فقط.

وأكد، أن صاحب العمل يجب عليه متابعة احتياجات العملاء، لأن هناك مشكلة كبيرة تواجه المشروعات الصغيرة، وهي أن صاحب العمل يقتنع بفكرة معينة، لكن العميل والسوق لا يكونان في حاجة إليها.