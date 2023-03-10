«رواد التحدي» مبادرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم

مباردة «رواد التحدي» أطلقها الدكتور ربيع عبدالوهاب معلم اللغة العربية والحاصل على جائزة أفضل معلم بالعالم وجائزة محمد بن زايد العام الماضي، المرشح للجائزة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وتعد المبادرة توعوية إرشادية تستهدف نشر فكر وثقافة وريادة الأعمال بين الطلاب من ذوي الهمم، وتقدم عددا من الأنشطة الفعاليات للطلاب ذوي الهمم، وتقوم على تنمية مهارتهم ليكون لديهم بالفعل مشروعات خاصة بريادة الأعمال.

وقال الدكتور ربيع عبد الوهاب منسق مبادرة رواد التحدي، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على الفضائية المصرية، إنه مشارك بمسابقة محمد بن زايد لهذا العام وتم تصعيده للمرحلة الثانية من المسابقة، لافتًا إلى أنه من ضمن شروط المسابقة أن يقدم المعلم فكرة ريادية تخدم المجتمع على أن تكون الفكرة جديدة ن نوعها، إضافة إلى أنها تخدم جميع الفئات وتتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

المبادرة مدعمة بالكامل من جائزة محمد بن زايد

وأوضح منسق مبادرة «رواد التحدي»، أن الفكرة والمبادرة مدعمة بالكامل من جائزة محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن الفكرة تتضمن الذهاب إلى الطلاب بالمدارس سواء مدارس النور للمكفوفين أو مدارس الصم وضعاف السمع أو مدارس التربية الفكرية، لنشر ثقافة ريادة الأعمال.

المبادرة تساهم في خفض معدلات البطالة بين ذوي الهمم

وأشار «ربيع» إلى أهمية المبادرة تكمن في أن الكثير من الطلاب من ذوي الهمم يعانون من البطالة، وقد يرضوا ببعض الأعمال التي قد تكون غير لائقة بالنسبة لهم، رغم أنهم يتميزون بمجموعة من القدرات والمهارات تؤهلهم لكي يكون لهم دور كبير في التنمية الاقتصادية والنمو داخل المجتمع.