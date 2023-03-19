زيادة حصة القاهرة من البوتاجاز.. وانتظام عمل المخابز وخطوط لتلقي الشكاوى

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، استعدادها لاستقبال شهر رمضان 2023، إذ أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا، من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل، لتلقي بلاغات المواطنين، مشيرا إلى زيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز بنسبة 15% خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي 82% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2014 مخبزا بالمحافظة، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان.

الالتزام بالأسعار المعلنة

أكد مدير مديرية التموين، أن المديرية تتابع على مدار الساعة كل المنافذ التي توزع السلع والخضروات، بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها، ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة، ومراقبة توزيعها للمواطنين.

طرح كميات من اللحوم والسكر والدقيق

وأوضح حامد، أنه جرى طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة، من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الأهرام للمجمعات، كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين، حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

المجمعات الاستهلاكية

وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم، وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة، التي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك، إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

زيادة حصة البوتاجاز بنسبة 15%

وكشف عن زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان، بنسبة 15%، مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص شباب الخريجين، وتكليف مديري الإدارات، بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حرصا على توفير هذه السلعة المهمة بالسعر الرسمي، مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس، بطرح أي كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات، مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

يذكر أن المحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة من خلال أرقام التليفونات «27420019- 27420025ـ 27420037- 27420038»، إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء المختلفة.