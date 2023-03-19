تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشرقية استعدادا لاستقبال شهر رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير، والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها، فضلاً عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن وحفاظاً على بيئة صحية.

حملات للنظافة والتجميل بأبو كبير

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع المخلفات من المداخل الرئيسية من شواع مدن الزقازيق وفاقوس وكفر صقر، ورفع التراكمات من الأحياء، وكذلك زرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة.

رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات بعدد من شوارع المدينة، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

وتواصل رئاسة مركز أولاد صقر أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، حرصا على صحة المواطنين، وتم رفع الأتربة من على جانبي طريق مدخل المدينة بأولاد صقر وكفر صقر وشارع البحر، كما اشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة من شوارع المدينة، حرصا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية باستكمال أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الحسينية، للحفاظ على الشكل الجمالي بشوارع المدينة، ورفع كافة المخلفات.