اللحظات الأخيرة في حياة ربة منزل قتلها جارها بقنا.. «عايشة لوحدها»

بخطوات بطيئة متحركًا إلى منزلها، وهو على علم بأنها غارقة بنومها، عاقدًا العزم على سرقت أموالها، متوجهًا إلى حجرتها ولا يعلم بعيشها بمفردها، تسلل المتهم وفتح باب المنزل بواسطة عصا حديدية، وحاول عدم افتعال صوت حتى لا تستيقظ السيدة، متوجهًا إلى المكان الذي اعتقد أنها تخبئ به أموالها.

حاول إسكاتها لكن محاولته باءت بالفشل

على الجانب الآخر استشعرت هي وجود أحد معها بالمنزل، وخاصًة حجرة نومها، وأثناء استيقاظها ومحاولتها الصراخ كمم المتهم فمها لإسكاتها، لكن عندما فشلت محاولته ضربها بواسطة العصا الحديدية على رأسها فقتلها.. لم يكتفي بذلك حاول سرقة أموالها، لكنه لم يجد أموالا فسرق هاتفها المحمول وفر هاربًا، تاركًا إياها غارقة في دمائها.

وصول بلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة

تبلغ لمركز شرطة قفط بقنا، بالعثور على جثة ربة منزل بمسكنها بها جروح وسحجات وكدمات متفرقة وتمت سرقة هاتفها المحمول.

كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، وطالبت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار لتفريغها، لفحص المترددين على العقار ومعرفة المتهم.

استغل وحدتها وذهب لسرقتها.. المتهم جارها

بالفحص وانتقال النيابة العامة لمسرح الجريمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص جار المجني عليها «له معلومات جنائية»، علم بإقامتها بمفردها وقرر سرقتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة، حيث تعدى عليها بعصا، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالهرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

قرار حبس المتهم

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

العقوبة القانونية

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان، لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».