تجديد حبس المتهم بقتل شاب في المطرية 15 يوما.. ومحام يوضح العقوبة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في البطن بالمطرية 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاع بوفاة شاب

وصل بلاغ لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب مصابا بطعنة ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى «محمد س ح»، 22 عاما، مصابا بطعنة نافذة في البطن أدت إلى وفاته، بسبب حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى قتل المتهم المجني عليه بواسطة سلاح أبيض «سنجة».

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة .

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».