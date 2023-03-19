«الغرف السياحية»: حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والكافيتريات خلال رمضان

قال على كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في الدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه يحظر على كافة المنشآت والمطاعم والكافيتريات والكافيهات الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة، تقديم الشيشة للرواد خلال شهر رمضان سواء بالأماكن المفتوحة أو المغلقة، لافتا إلى أنّ لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت السياحية؛ للتأكد من عدم وجود الشيشة وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة تصل جزاءها لحد إغلاق المنشآة وتوقيع غرامة مالية فورية عليها.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أنّه بالرغم من صدور قانون المنشآت السياحية والفندقية والذى سمح بتقديم المنشآت السياحية والمطاعم للشيشة برسوم معينة يتم تحصيلها بعد تطبيق المطعم لكل اشتراطات الأمن والسلامة الصحية، إلا أن القانون لم يٌفعل حتى الأن وهو ما يؤدي إلى عدم قدرة أي منشآة على تقديم الشيشة لروادها خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الشيشة كانت من العلامات المميزة للمطاعم السياحية خلال رمضان خاصة فى الفترة ما بين السحور والإفطار، إلا أنه وبعد جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019 حظرت الضوابط الصحية التي اعتمدتها الدولة المصرية تقديمها بالمنشآت السياحية سواء بالأماكن المفتوحة أو المغلقة.

نسب الإقبال على تناول وجبتي السحور والإفطار

وأوضح أن نسب حجوزات المواطنين لتناول وجبات السحور والإفطار، خلال الأسبوع الأول من شهررمضان، لا تزال ضعيفة حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن غالبية المواطنين يفضلون تناول وجبتي السحور والإفطار خلال هذا الأسبوع بالمنزل وفي العزومات العائلية، موضحا أنّه بداية من الأسبوع الثاني من شهر الصوم ستبدأ نسب الحجوزات في الارتفاع التدريجي إلى أن تصل لذروتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وقبيل إجازات عيد الفطر المبارك.