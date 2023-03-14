فيديو جديد من مبادرة «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج.. أصولنا الجميلة

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «أصولنا المصرية جميلة وتستاهل إن أولادنا يتعرفوا عليها، تابعونا لو عايزين تعرفوا أكتر عن أصولنا من ثقافتنا، اتكلم عربي وعيشها مصري».

المبادرة الرئاسية تتضمن 3 مراحل من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، لاستكمال أهداف المبادرة والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها وحتى الآن.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، وذلك من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة، أى الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.