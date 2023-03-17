أسعار تذاكر قطارات الـ«VIP» أولى وثانية من محطة الإسكندرية للصعيد

أعلنت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر قطارات الـ«VIP» للدرجتين الأولى والثانية من محطة الإسكندرية حتى أسوان، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، موجهة عددًا من التعليمات المهمة للركاب، أبرزها أن جلوس الركاب على حافة الأرصفة يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أو السقوط من على الأرصفة داخل السكة.

استقلال القطار بدون أي تذكرة يعرض الراكب للغرامة الفورية

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن أسعار تذاكر قطارات الـ«VIP» للدرجتين الأولى والثانية من محطة الإسكندرية، تبدأ بـ70 جنيهًا، لافتة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع الركاب، بأن استقلال القطار بدون تذكرة يعرضهم للغرامة الفورية.

أسعار تذاكر قطارات الـ«VIP» للدرجتين الأولى والثانية

- الإسكندرية طنطا أولى: 70 جنيها.

- الإسكندرية طنطا ثانية: 60 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة أولى: 125 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة ثانية: 70 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف أولى: 200 جنيه.

- الإسكندرية بني سيوف ثانية: 155 جنيها.

- الإسكندرية المنيا أولى: 235 جنيها.

- الإسكندرية المنيا ثانية: 170 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط أولى: 265 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط ثانية: 190 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج أولى: 290 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج ثانية: 205 جنيهات.

- الإسكندرية البلينا أولى: 300 جنيه.

- الإسكندرية البلينا ثانية: 210 جنيهات.

- الإسكندرية نجع حمادي أولى: 310 جنيهات.

- الإسكندرية نجع حمادي ثانية: 220 جنيها.

- الإسكندرية قنا أولى: 325 جنيها.

- الإسكندرية قنا ثانية: 225 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر أولى: 340 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر ثانية: 235 جنيها.

- الإسكندرية السباعية أولى: 350 جنيها.

- الإسكندرية السابعية ثانية: 340 جنيها.

- الإسكندرية إدفو أولى: 365 جنيها.

- الإسكندرية إدفو ثانية: 245 جنيه.

- الإسكندرية كلابشة أولى: 370 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة ثانية: 255 جنيها.

- الإسكندرية كوم أمبو أولى: 375 جنيها.

- الإسكندرية كوم أمبو ثانية: 255 جنيها.

- الإسكندرية أسوان أولى: 390 جنيها.

- الإسكندرية أسوان ثانية: 260 جنيها.