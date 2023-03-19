«السكة الحديد» تكشف عن خدمات جديدة للموطنين بداية من رمضان.. اعرفها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن امتداد وتشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحري والقبلي، ابتداءً من الخميس الموافق 23 مارس الجاري، والموافق الأول من شهر رمضان الكريم؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين على مجار الشهر الكريم.

وأضحت سكك حديد مصر، أنه وفقا لتوجيهات وزارة النقل بضرورة تقديم كل ما هو جديد وأفضل خدمة لجمهور الركاب بالسكة الحديد، فقد تقرر تشغيل خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها فقد تقرر ابتداءً من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة أنه بداية من الموعد المحدد سيتم تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «القاهرة / الإسكندرية» قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق.

وأضافت أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري إمتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية / القاهرة» لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق، وأنه إعتباراً من يوم السبت الموافق 25 مارس تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «الإسكندرية / القاهرة» قيام من محطة الاسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق، وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان / القاهرة» قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

كما تقرراعتبارًا من يوم الخميس 23 مارس الجاري وقوف قطار 912 مكيف «الإسكندرية / القاهرة» بمحطتي طنطا وبنها فقط، وكذلك وقوف قطار 913 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطتي طنطا ودمنهور فقط .

وتقرر إلغاء وقوف قطار 923 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار، وإنه يترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات «833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132» طبقا لجداولهم المرفقة.