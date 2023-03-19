حبس شخص لاتهامه بسرقة حقيبة فتاة في مصر القديمة

قررت جهات التحقيق، حبس سائق لاتهامه بسرقة حقيبة فتاة بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيق وسرقة مبلغ مالي بداخلها، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة فتاة وبداخلها هاتف محمول، وبالفحص تبين قيامالمتهم بسرقة الحقيبة بأسلوب الخطف وبيع ما بداخلها لتحقيق ربح غير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»