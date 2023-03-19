عضو جمعية «الجغرافيين»: الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء.. ومنخفض جوي بالسواحل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم من أن الأمطار مستمرة من يوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل وأن موعد الذروة سوف يكون بداية من اليوم الأحد حيث يحدث نشاط للرياح خاصة علي السواحل الشمالية ومناطق القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس غد الإثنين هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة ونشاط كبير للرياح العاصفة على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

توقعات الطقس للفترة الأيام المقبلة

وأكد الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ"للوطن"، أن طقس اليوم الأحد يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة بنسبة 70% ، وذلك على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود نشاط للرياح على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما يسود طقس يوم غد الإثنين سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة كما تنشط سرعة الرياح على محافظات الوجه البحري والمناطق الساحلية الشمالية.

حالة الطقس حتى يوم الأربعاء

وأوضح "علام"، أن حالة الطقس يومي الثلاثاء 21 مارس، ويوم الأربعاء 22 من شهر مارس، سوف تشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بشكل متقطع على مدار اليوم، ونشاط للرياح مما يزيد من ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط لنحو ثلاثة أمتار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة اليوم الأحد العظمي بمحافظات الوجه البحري 19درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية، والسواحل الشمالية العظمي 20 درجة، والصغرى، 13درجة مئوية، وتبلغ درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمي 26 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية، كما تبلغ درجة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد العظمي 30، والصغرى 14 درجة مئوية، وسرعة الرياح 28 كيلو في الساعة علي المناطق الشمالية للبلاد.