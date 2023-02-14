منخفض جوي يضرب البلاد يؤثر على طقس الأيام المقبلة.. سقوط أمطار

تستمر الأجواء الشتوية في فرض سيطرتها على العديد من المناطق والبلاد، والشعور بالصقيع مع سقوط أمطار ونشاط الرياح، نظرا لتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

منخفض جوي يؤثر على حالة الطقس

وذكر بيان الأرصاد أن المنخفض الجوي يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة في العديد من المناطق، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الطقس، خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد تأثر مصر بالمنخفض الجوي ما ينتج عنه استمرار سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا علي مناطق من «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ».

كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الخميس 16 فبراير

طقس الخميس 16 فبراير، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

ويشهد يوم الجمعة تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 15 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 9.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 16 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 17 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.