«قصور الثقافة» تكرم 74 أما مثالية في حفلها بمسرح الجمهورية الثلاثاء

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الثلاثاء المقبل، احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم وتكرم 74 أُما مثالية في احتفال خاصة يقام بمسرح الجمهورية، في الساعة السادسة مساء.

ويأتي هذا الحفل، تقديرا للمرأة وما تقوم به من دور فعال في بناء الدولة، سواء من خلال تربية أبنائها ورعايتها لأسرتها أو عملها، وتضم قائمة النساء المكرمات عددا من المبدعات المصريات في مجالات مختلفة من القاهرة والمحافظات، ومن بينهن الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، والإعلامية إيناس جوهر، وكذلك 12 أُما من العاملات بالهيئة.

هيئة قصور الثقافة تحتفي بالمرأة

كانت العديد من أفرع هيئة قصور الثقافة، من بينها فرع ثقافة مطروح، أسبوعا ثقافيا تضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع المختلفة، ضمن برنامج الهيئة للاحتفاء بالمرأة بمناسبة يومها العالمي وأعياد الأم.

وتهدف الفعاليات، إلى التوعية بتمكين ومساعدة المرأة المعيلة، في إطار جهود الدولة لتوفير مشروعات بدعم صغير وتساعد على توفير حياة كريمة لهذة الأسر وتوفير دخل ثابت.