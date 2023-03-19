«النقل»: تعاقدات جديدة مع القطاع الخاص لتطوير السكة الحديد

تطوير قطاع السكة الحديد، يأتي على رأس أولويات وزارة النقل، لذلك يجري حالياً التعاقد مع عدد من الشركات الخاصة في عدد من المشروعات للتعاقد على إدارتها وتشغيلها ومنها التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وجارٍ التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة «الهنشل» بورش التبين.

توطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنه جارٍ التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي، وجارٍ التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي، وجارٍ التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية.

إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية

وضح التقرير أن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هي إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية «6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة» ومشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر «إيجيفراى – ايرتراك».

أيضاً مشاركة القطاع الخاص فى تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية.