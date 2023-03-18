السكة الحديد: تشغيل خدمات جديدة على خطوط الوجهين البحري والقبلي
كتب:
كريم روماني
12:08 م | السبت 18 مارس 2023
وزارة النقل
أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تشغيل خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها اعتباراً من الخميس الموافق 23/3/2023، موضحة أنه تقرر تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «القاهرة / الإسكندرية» الذي يتحرك من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 19:55.
الخدمات الجديدة على خطوط السكك الحديدية
ترصد «الوطن» تفاصيل الخدمات الجديدة على خطوط السكك الحديدية وفق بيان هيئة السكك الحديدية:
- إعتباراً من الجمعة 24/3/2023 سيتم امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية / القاهرة» لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 ويصل محطة أسوان الساعة 22:35.
-اعتباراً من يوم السبت 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «الإسكندرية / القاهرة» قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:40.
- تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان / القاهرة» قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.
- اعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 وقوف قطار 912 مكيف «الإسكندرية / القاهرة» بمحطتي طنطا وبنها فقط وكذلك وقوف قطار 913 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطتي طنطا ودمنهور فقط.
- إلغاء وقوف قطار 923 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار ويترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات «833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132».