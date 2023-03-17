آخر موعد للتقديم لوظائف السكة الحديد 12 أبريل.. اعرف التفاصيل

حددت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم لوظائف السكة الحديد، القيادية، والتي تشمل رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش للسلامة ومدير عام صيانة المنشآت، ومدير عام شئون الأملاك، ومدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة شرق الدلتا، ومدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة الوسطي، ومدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة وسط الدلتا.

وظائف السكة الحديد

وتشمل وظائف السكة الحديد، عدد من المدراء منهم مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة القاهرة، ومديرعام الفحص والتفتيش للإنشاءات والكباري والمحطات، ومديرعام الفحص والتفتيش للبنية الأساسية، ومدير عام سياسات التدريب على السلامة، ومدير عام التعاقدات المحلية، ومديرعام المخازن، فضلاً عن مدير عام متابعة مشروعات هندسة السكة والإنشاءات.

الوصف العام لوظيفة رئيس الإدارة المركزية

وأشارت بوابة الوظائف الحكومية، إلى أن آخر موعد للتقديم لوظائف السكة الحديد 12 أبريل المقبل، لافتة إلى أن الوصف العام لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش للسامة، هو أنها وظيف تقع على قمة وظائف الإدارة المركزية للفحص والتفتيش للسلامة التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة السلامة والجودة، ومتابعة إعداد وتنفيذ خطط الفحص والتفتيش على كافة وحدات ومرافق الهيئة من بنية أساسية وكباري وإنشاءات ومحطات ووحدات متحركة وورش الصيانة للتأكد من تنفيذ معايير وإجراءات السلامة.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المهارات الفنية لشغل الوظيفة تشمل أن يكون المتقدم لديه قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، فضلاً عن القدرة العالية على إدارة الأزمات وحل المشكلات، وإاتخاذ القرارات.

كما تشمل المهارات الفنية لشغل الوظيفة امتلاك مستوى عالي من مهارات الاتصال وتشترط الوظيفة ضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.