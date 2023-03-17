تفاصيل وأحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023.. حب وضحك ودموع

تتضمن تفاصيل وأحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، كثيرًا من التشويق والإثارة، والحب والضحك والدموع خصوصًا مع زواج جعفر العمدة، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، من 4 سيدات ويعيشن جميعهن باعتبارهن عائلة واحدة، ولكن تحدث مفاجآت تقلب الأمور رأسًا على عقب، وأشياءً قد حدثت في الماضي وعادت للظهور من جديد.

تفاصيل وأحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023

ومع ترقب مشاهدة تفاصيل وأحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023، يظهر محمد رمضان، في مرحلة عمرية كبيرة عن الحقيقة، حيث يجسد شخصية رجل تجاوز الخمسينيات من عمره، يختفي ابنه الصغير وتمر السنوات ويعتبره من الأموات، حتى تحدث مفاجأة تقلب الموازين، ووسط الحب والابتسامات تنفجر الدموع في ظل معرفة الحقيقة.

أحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023.. رومانسية

ويتزوج محمد رمضان خلال أحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023 ويقع في غرام عدد من السيدات، أبرزهن الفنانة زينة التي تعد بمثابة الحب القوي في حياته، أما إيما العاصي هي ابنة الجيران التي عشقها في طفولته ورغم كره عائلتها له، تزوجته ولكن لا تدري إذا كانت اتخذت القرار الصائب من عدمه، فيما تجسد مي كساب الزوجة الأولى الطيبة، ومنة فضالي هي الزوجة خفيفة الظل.

مسلسل العمدة ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023

مسلسل العمدة من إخراج محمد سامي والذي شارك في كتابته مع مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، عصام السقا.