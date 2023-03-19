مسلسلات رمضان 2023.. مي كساب الزوجة الأولى في حياة جعفر العمدة

تشارك الفنانة مي كساب، في مسلسل العمدة، والذي ينافس ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وهي الزوجة الأولى لـ جعفر العمدة، ويقوم بدوره محمد رمضان، في الوقت الذي يتزوج بأكثر من امرأة غيرها، ويعيش بصحبتهن في منزل واحد، بخلاف والدته صفية وتجسد دورها الفنانة هالة صدقي.

مي كساب الزوجة الطيبة في مسلسل العمدة

وتجسّد مي كساب، ضمن أحداث مسلسل العمدة، شخصية ثريا أول امرأة تزوج بها جعفر العمدة، وأطيب زوجاته اللاتي يعيش معهن، وبمثابة الحضن الدافئ الذي يرتكن إليه ويحكي لها عن كل ما يمر به من صعاب، وتتحمل من أجله كثيرًا بسبب شدة حبها له.

قصص حب وزيجات متعددة

ويمر جعفر العمدة، خلال الأحداث بقصص حب كثيرة وكل زوجة في حياته يحبها بطريقته الخاصة، أبرزهن زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، وكل واحدة منهن بخلاف مي كساب تتمتع بصفات مختلفة وتجعلها تتميز عن الآخريات.

ينافس في مسلسلات رمضان 2023

ويعد مسلسل العمدة، دراما اجتماعية شعبية، تم تصوير غالبية مشاهده في منطقة السيدة زينب ومحافظة الإسكندرية، ويظهر محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة، رجلًا كبيرًا في الخمسينيات من عمره، يواجه أزمة كبيرة بسبب اختطاف طفله الصغير، ويجد أمامه مفاجآة غير متوقعة بعد مرر نحو 20 عامًا.