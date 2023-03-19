اختيار مصطفى أبو اليزيد «ابن القليوبية» طبيبا مثاليا على مستوى الجمهورية

حصل الطبيب مصطفى أبو اليزيد ابن محافظة القليوبية ومدينة بنها وعضو نقابة الأطباء بالقليوبية على لقب الطبيب المثالي علي مستوي الجمهورية في احتفالية يوم الطبيب الـ45 والتي أقيمت في نقابة الأطباء بدار الحكمة بالقاهرة حيث جرى تكريم الطبيب وحصل لقب ودرع النقابة باعتباره الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية في عام 2023.

احتفالية لتكريم الأطباء والطبيبات المثاليين

يذكر أن نقابة الاطباء أقامت أمس احتفالية لتكريم الأطباء والطبيبات المثاليين والمثاليات وعددهم 122 طبيا طبيه والأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة.

كما تضمن الاحتفال وفق بيان نقابة الاطباء تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية.

يوم الطبيب المصري

يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام و ذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس عام 1827.