«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار الفراخ.. وتوافر «البرازيلي» في الأسواق

تشهد أسعار الدواجن الفترة الحالية ولأكثر من أسبوعين استقرارا في السوق المصرية، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن البيضاء 73 جنيهًا في أرض المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف السيد أن أسعار الفراخ البانيه 170 جنيهًا، وكيلو أوراك الفراخ 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبد والقوانص يصل إلى 85 جنيهًا، وعن أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة تكون 65 جنيهًا، ومتوافرة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان».

وتابع رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا في السوق المصرية منذ أكثر من أسبوعين بسبب وفرة المعروض وخاصة بعد ضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ البرازيلي.

استقرار أسعار الدواجن لبعد شهر رمضان

وتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن الفترة المقبلة واستمرار الاستقرار في شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.