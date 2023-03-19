شعبة الدواجن: استقرار أسعار البيض والكتاكيت قبل حلول شهر رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار البيض تشهد الفترة الحالية استقرار في الأسواق حيث يبلغ سعر البيض الأبيض 95 جنيها والبيض الأحمر97 والبيض البلدي 105 جنيهات.

أسعارالكتاكيت

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار الكتاكيت مستقرة بعد أن شهدت تراجعاً 3 جنيهات منذ عدة أيام، حيث يترواح سعر الكتكوت البلدي ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، والكتكوت الساسو يترواح ما بين 17 إلى 18 جنيها.

توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ السبب وراء استقرار أسعار البيض والدواجن والكتاكيت الفترة الحالية زيادة الإنتاج ووفرة المعروض، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.