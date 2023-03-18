شعبة الدواجن: من المتوقع زيادة الطلب في أول أسبوع من رمضان

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار البيض تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، كما أن أسعار الدواجن البيضاء مستقرة نسبياً أيضاً، متوقعًا زيادة الطلب في أول أسبوع من رمضان.

أسعار الدواجن

وأوضح السيد في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 73 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر ما بين 80 إلى 82 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 17 إلى 20 جنيهاً، ويتراوح سعر الفراخ البلدي ما بين 105 إلى 120 جنيهًا بالنسبة للمستهلك.

وتابع السيد أن سعر البيض المائدة الأبيض يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 96 جنيهًا للطبق، وسعر البيض الأحمر 102 جنيه للطبق، بينما سعر البيض البلدي حوالي 105 جنيهات للطبق.

زيادة الإقبال على الشراء الفترة المقبلة

وأشار السيد إلى أنه قد يزداد الطلب مع دخول شهر رمضان المبارك، حتى أول أسبوع من رمضان ثم يعود حجم الطلب إلى وضعه الطبيعي، كما أن المواطنين لم يخزنوا الدواجن والبيض بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطن المصري، كما أنه لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة، متمنياً استقرار الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على منافذ بيع الدجاج المستورد، لمنع بيعه داخل محال الطيور الحية، ويجب التأكد من صحة الفيديو أولا وكيف تم نشره، حيث كان قد انتشر فديو يظهر فيه دجاج مستورد يتم بيعه على أنه طازج.