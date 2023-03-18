شعبة الدواجن: لابد من وجود بورصة رئيسية تُحدد التكلفة الفعلية للفراخ

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح اليوم ما بين 74 إلى 75 جنيها، وتتراوح أسعارها للمستهلك ما بين 79 إلى 80 جنيها، بينما يتراوح سعر الدجاج البلدي ما بين 120 إلى 125 جنيهًا ويبلغ سعر الساسو 115 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف «السيد» أن دجاج الأمهات البيضاء داخل المزرعة يسجل اليوم 68 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 175 و195 جنيهًا، ويسجل كيلو الشيش طاووق 188 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أنه لابد من وجود بورصة رئيسية للدواجن لتحديد التكلفة الفعلية والقضاء على تحكم المنتجين في أسعار الدواجن، وذلك سيعود بالإيجاب على المواطن والمنتج أيضاً، مضيفاً أن ليس هناك أسباباً واضحة لتذبذب أسعار الدواجن في الأسواق والدواجن المحلية تحتاج ما بين 4 إلى 6 أشهر لكي يعود الإنتاج للوضع الطبيعي.