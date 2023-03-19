كلية علوم الملاحة ببني سويف تستطلع هلال شهر رمضان الثلاثاء المقبل

أعلنت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تنظيم ندوة علمية بعنوان "استطلاع الهلال بين الحسابات العلمية والفتوي الشرعية" الثلاثاء المقبل يعقبها تحري هلال شهر رمضان بالكلية.

تحري هلال شهر رمضان

وقال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أن الكلية بصدد تحري هلال شهر رمضان وذلك بالتعاون مع لجنة من مشايخ دار الإفتاء المصرية.

استطلاع هلال رمضان عبر احدث التلسكوبات

واضاف عميد الكلية أن استطلاع الهلال سيكون عبر أحدث التلسكوبات من حيث دقة تصوير الأجسام الفضائية، وهي من المرات القليلة التى تستخدم فيها تلك المعدات لرصد الشهور الهجرية وشهر رمضان الكريم في أي مكان داخل أو خارج جمهوريه مصر العربية.

رئيس جامعة بني سويف: الإفتاء هي المنوط بها تحديد مواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية

واكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، أننا نحن لسنا جهة إفتاء وإنما نحن جهة علمية نتبع السنة النبوية الشريفة فى تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم.

وأشار إلى أن الكلية أحد لجان الرصد التى تساهم فى تحري الشهر الكريم والشهور العربية وكل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية ممثلة فى فضيلة مفتى الديار المصرية وهى الجهة الوحيدة التى لها الرأى النهائى لمواعيد بدايات ونهايات الشهور العربية الهجرية.