قطع المياه عن عدّة مناطق في الجيزة وبني سويف لصيانة الخطوط

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف والجيزة، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لتنفيذ أعمال الصيانة وربط الخطوط.

قطع المياه عن مناطق شرق النيل ببني سويف

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن قطع المياه اليوم عن قرية بياض العرب شرق النيل من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساءً لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي ببياض العرب شرق النيل مركز بني سويف.

أماكن قطع المياه غدا في بني سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنّه تقرر قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها «قمبش، صفط راشين، سدس، هلية وبعض قرى مجلس قروي طنسا بني مالو»، غدا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

توفير سيارات مياه للشرب

ووجّهت الشركة اعتذارا عن قطع المياه بشكل مؤقت، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة، والتأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، وحال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

مدة انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة بالجيزة

وفي الجيزة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مناطق «أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت»، بدءا من الساعة العاشرة غدا، حتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.

وتابعت الشركة في بيان، أنّ سبب انقطاع المياه تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، ما يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.