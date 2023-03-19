منذر رياحنة لـ قناة الحياة: أجسد دور شخص طيب ومسكين في جعفر العمدة

تحدث الفنان الأردني منذر رياحنة، عن مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أنه مشروع أركانه ثابتة من الشركة المنتجة وأعضاء فريق العمل، الذين لهم لها تاريخ وأعمال مشرفة، مثل المخرج محمد سامي، والفنان محمد رمضان.

حالة درامية فنية في رمضان

أضاف رياحنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «أتمنى أن تشاهدوا حالة درامية فنية في شهر رمضان، وسيجسد شخصية رجل اسمه شوقي فتح ولا ينتمي إلى صعيد مصر».

نسبية الطيبة والشر

تابع الفنان الأردني: «بالنسبة إلى الطيبة والشر، فأنا أرى أن الموضوع نسبي، قد يرى مشاهد أن شخصيتي طيبة وآخر يرى عكس ذلك، أنا أرى أن الشخصية التي سأجسدها أطيب شخصية في العالم، وشخص مسكين».