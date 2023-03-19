«حماة الوطن» لقناة الحياة: نسخر كل إمكانياتنا لدعم مبادرة «كتف في كتف»

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إنه «صدرت توجيهات لرئيس الحزب بتشكيل خلية عمل مكونة من النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم من أجل تسخير كل إمكانيات الحزب لدعم المبادرة الرئاسية كتف في كتف».

المشاركة بمبادرة كتف في كتف

وأضاف «العطيفي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن حزب حماة الوطن أحد الأحزاب المشاركة والداعمة لمبادرة «كتف في كتف»، متابعا: «نشعر بأننا نؤدي عملا إنسانيا منبثقا ونابعا من واجب أخلاقي ودور إنساني ووطني يجب أن نقوم به».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى لإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، وحزب حماة الوطن يتابع عن كثب نشاطات وجهود كل المؤسسات المشاركة بالتحالف، وجهودهم المشرفة في العمل الوطني والأهلي».

حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي

ووجّه الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار من التكاتف والتكافل بعمل تضامني إنساني لوصول كل الإمكانيات التي نستطيع أن نقدمها للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين.