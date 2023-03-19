رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«حماة الوطن» لقناة الحياة: نسخر كل إمكانياتنا لدعم مبادرة «كتف في كتف»

كتب:

محمد عزالدين
08:06 م | الأحد 19 مارس 2023
شباب حزب حماة الوطن

شباب حزب حماة الوطن

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إنه «صدرت توجيهات لرئيس الحزب بتشكيل خلية عمل مكونة من النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم من أجل تسخير كل إمكانيات الحزب لدعم المبادرة الرئاسية كتف في كتف».

المشاركة بمبادرة كتف في كتف

وأضاف «العطيفي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن حزب حماة الوطن أحد الأحزاب المشاركة والداعمة لمبادرة «كتف في كتف»، متابعا: «نشعر بأننا نؤدي عملا إنسانيا منبثقا ونابعا من واجب أخلاقي ودور إنساني ووطني يجب أن نقوم به».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى لإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، وحزب حماة الوطن يتابع عن كثب نشاطات وجهود كل المؤسسات المشاركة بالتحالف، وجهودهم المشرفة في العمل الوطني والأهلي».

حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي 

ووجّه الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار من التكاتف والتكافل بعمل تضامني إنساني لوصول كل الإمكانيات التي نستطيع أن نقدمها للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين.

اقرأ المزيد:

«حماة الوطن» بمطروح يوزع كراتين رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف»

«حماة الوطن» يكرم 75 من الأمهات المثاليات في السويس

«حماة الوطن» يوزع 2000 كرتونة رمضانية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بمطروح

«حماة الوطن» يكرم شابا من ذوي الهمم.. ويمنح والدته لقب الأم المثالية

أمين «حماة الوطن»: نعمل على تدريب الشباب لنشر ثقافة حقوق الإنسان

«حماة الوطن»: مبادرة «كتف في كتف» تجسيد حقيقي لتكاتف مؤسسات الدولة

نائب «حماة الوطن»: «كتف في كتف» تخفف من معاناة غير القادرين.. وتسهم في حل الأزمة الاقتصادية
بقلم محمد عزالدين